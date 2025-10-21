ДЗИ с поредно признание за дигитално лидерство в страната

На прага на своята 80-годишнина, най-старото застрахователно дружество в България продължава да печели награди и да трупа признания за постижения в сферата на дигитализацията и иновациите. ДЗИ е големият победител в категория „Най-иновативна застрахователна компания“ от наградите NEXT DiFi AWARDS 2025, организирани от икономическия сайт b2b Медия. Отличието идва, непосредствено след като водещият застраховател в страната получи наградата за най-добър дигитален застраховател в България от международната класация Global Insurance Innovation Awards 2025, организирана от The Digital Baker.

„Лидерството не е даденост или цел, която се постига веднъж и остава завинаги. То е процес, ежедневие, култура и отношение. Щастлив съм, че ние в ДЗИ носим в своето ДНК точно тази култура и постоянно търсим възможности да подобряваме своята дейност, да въвеждаме иновативни продукти, да създаваме модерна среда и доверие в застраховането и небанковите финансови услуги в страната. Гордея се с посветеността, смелостта, новаторството и екипния дух на моите колеги и с това, че в ерата на дигиталните услуги ние успяваме да задаваме тренда и да предоставяме на нашите клиенти все по-добри, качествени и полезни решения в целия процес на взаимоотношения с тях – от подписването на полицата до предявяването на щети и получаване на обезщетения.“, споделя Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

В основата на поредната награда за иновации на ДЗИ са новите решения в мобилното приложение на застрахователя kaksi, което го превръща в интегрирана здравна екосистема, уникална за българския застрахователен пазар. Неговата концепция е да трансформира традиционните здравни застрахователни услуги в интерактивна геймификация, предоставяйки на потребителите иновативни и персонализирани решения за здраве и уелнес. Основните функции на kaksi включват тракер на физическата активност, здравно досие и достъп до биометрични данни, дигитална здравна карта, преглед на лимити по здравна карта, интеграция с Аптечко, Superdoc и Healee, онлайн сключване на застраховки, полезни тематични статии и др.

Приложението kaksi печели все повече доверие сред клиентите на застрахователя от всички възрастови групи, като потребителите му постоянно се увеличават и вече надхвърлят 53 000 клиенти. Средно човек прекарва близо 7 минути в приложението месечно. Ползването на kaksi има екологична и социална функция, като води до намаляване на въглеродния отпечатък, свързан с производството и дистрибуцията на медикаменти, използването на хартиени здравни документи. То премахва използването на пластмаса за изработването на физически карти, а с това и въглеродните емисии, свързани с тяхното производство и логистика. kaksi насърчава здравословния начин на живот и превенцията на заболявания, което подобрява общото здравословно състояние на обществото. Приложението мотивира потребителите да постигат своите здравни цели, което води до по-добра физическа активност и ментално здраве.