ТЕЦ AES Гълъбово дари първокласниците на Гълъбово по случай първия учебен ден

Инициативата се реализира за 17-а поред година и обхваща всички деца в първи клас в общината

ТЕЦ AES Гълъбово изненада първокласниците във всички училища в Гълъбово по случай първия учебен ден. За 17-а поредна година най-модерната въглищна централа в България дари всички деца в Община Гълъбово, прекрачили прага на училището за първи път, с раници, пълни с учебни пособия и материали. 81 първокласници бяха обхванати от благотворителната инициатива. Ученически раници получиха и децата първокласници на служителите на AES България в цялата страна.

„15 септември е специален ден за всеки първокласник – първата стъпка към големия свят на ученето и откривателството. А знанието е ключът, който отваря врати. Всички ние в AES България ви пожелаваме успешен старт и много поводи за гордост през новата учебна година. Щастливи сме, че отново сме част от този празник – първия учебен ден“, заяви в поздрава си към първокласниците, учителите и родителите Мариана Геренова, комплексен ръководител за всички производствени активи на AES България.

Осигуряването на всички необходими пособия за първокласниците е част от програмата за корпоративно-социална отговорност на AES България, която възлиза на над 16 млн. лева от старта на дейността на компанията в страната. Образованието е сред основните приоритети в тази програма, която цели да поощрява развитието на младите хора в региона, да стимулира любознателността и уменията им и да насърчава тяхната увереност и самочувствие.