Оряза ли правителството заплатите на стотици хиляди българи?

Оряза ли правителството заплатите на стотици хиляди българи?
Снимка: БГНЕС

Правителството предлага минималната работна заплата (МРЗ) да бъде 605 евро вместо 620 евро, което е в нарушение на законодателството. Това обяви пред журналисти главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов относно разчетите в проектобюджета за 2026 г. Разликата от 15 евро означава 180 евро на година по-малко доход у всеки работещ на минимална работна заплата, коментира той.

По официални данни работещите на минималната работна заплата в страната са над 450 хиляди души.

Още: Ето колко ще е новата минимална заплата в Германия

Нарушение на законодателството

По думите на Костов, ако предложението за МРЗ за догодина остане 605 евро, това ще е в нарушение на законодателството. Съвсем друго обсъждахме в Националния съвет за тристранно сътрудничество, отбеляза също той. И добави, че министърът на труда и социалната политика е изпълнил разпоредбата в Кодекса на труда и е внесъл проект на постановление спрямо законовия текст.

Правилният термин е че правителството намалява минималната работна заплата, посочи Костов, цитиран от БТА.

"Това, което виждаме във вече известните числа, е че всъщност има отстъпление и нарушение на ангажимента, който беше приет преди три години в парламента с промяна на Кодекса на труда и определението на минималната работна заплата като 50% от средната за предходните 12 месеца, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Още: В България работещите с ниски заплати са най-много в ЕС

Според него изобщо не е имало ефективен диалог между правителството със синдикатите и работодателите по отношение на проектобюджета.

 

Още от Икономика

Без такси за внасяне на левове за физически лица в ОББ до края на годината

Без такси за внасяне на левове за физически лица в ОББ до края на годината

Ето какво се случи с цената на потребителската кошница през седмицата

Ето какво се случи с цената на потребителската кошница през седмицата

ДЗИ с поредно признание за дигитално лидерство в страната

ДЗИ с поредно признание за дигитално лидерство в страната

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.69336
  • GBP
    1
    2.22228
  • JPY
    100
    1.0965
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата