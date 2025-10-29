Оряза ли правителството заплатите на стотици хиляди българи?

Правителството предлага минималната работна заплата (МРЗ) да бъде 605 евро вместо 620 евро, което е в нарушение на законодателството. Това обяви пред журналисти главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов относно разчетите в проектобюджета за 2026 г. Разликата от 15 евро означава 180 евро на година по-малко доход у всеки работещ на минимална работна заплата, коментира той.

По официални данни работещите на минималната работна заплата в страната са над 450 хиляди души.

Нарушение на законодателството

По думите на Костов, ако предложението за МРЗ за догодина остане 605 евро, това ще е в нарушение на законодателството. Съвсем друго обсъждахме в Националния съвет за тристранно сътрудничество, отбеляза също той. И добави, че министърът на труда и социалната политика е изпълнил разпоредбата в Кодекса на труда и е внесъл проект на постановление спрямо законовия текст.

Правилният термин е че правителството намалява минималната работна заплата, посочи Костов, цитиран от БТА.

"Това, което виждаме във вече известните числа, е че всъщност има отстъпление и нарушение на ангажимента, който беше приет преди три години в парламента с промяна на Кодекса на труда и определението на минималната работна заплата като 50% от средната за предходните 12 месеца, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Според него изобщо не е имало ефективен диалог между правителството със синдикатите и работодателите по отношение на проектобюджета.