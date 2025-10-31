Растежът на българската икономика ще се забави догодина

Растежът на българската икономика ще се забави догодина
Снимка: БГНЕС

Икономиката на България ще нарасне с 3 на сто през настоящата година, но догодина темпът на растеж ще се забави до 2,7 на сто. Това прогнозират от Mинистерството на финансите в Есенната си макроикономическа прогноза. Финансовото ведомство запазва очакванията си за ръст през 2025 година спрямо пролетното издание на прогнозата и повишава с 0,2 процентни пункта очакванията си за 2026 година.

В периода 2027-2028 г. нарастването на БВП ще бъде в рамките на 2,5-2,4 на сто според есенната прогноза, което е леко повишение спрямо пролетта, когато се залагаше на ръст от порядъка на 2,4-2,2 на сто.

Още: ЕБВР повиши прогнозата си за българската икономика

Темп на инфлацията

Годишният темп на инфлация отчете известно ускорение до 4,1 на сто според Хармонизирания индекс на потребителските цени през септември 2025 г. Инфлацията до края на годината се прогнозира да се забави до 3,9 на сто, а средногодишната ѝ стойност се очаква да бъде 3,6 на сто.

Нарастването на потребителските цени в края на 2026 г. ще се забави до 3,3 на сто, в съответствие с очакваното по-слабо нарастване на доходите от труд и съответно забавяне на растежа на потреблението.

Компонентите на базисната инфлация и в частност услугите ще запазят водещия си принос за формиране на общия ценови индекс. Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази от 2025 г., като ще достигне 3,5 на сто.

Още: Инфлацията в България отново е над 5 процента

 

Още от Икономика

Българските будители от банкнотите със съвети за еврото в кампания на ОББ

Българските будители от банкнотите със съвети за еврото в кампания на ОББ

Инфлацията в еврозоната се понижава през октомври

Инфлацията в еврозоната се понижава през октомври

Без такси за внасяне на левове за физически лица в ОББ до края на годината

Без такси за внасяне на левове за физически лица в ОББ до края на годината

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.69277
  • GBP
    1
    2.2185
  • JPY
    100
    1.09792
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата