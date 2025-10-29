Ново понижение на лихвите в САЩ

Управлението за федерален резерв (Фед) в САЩ почти със сигурност ще намали водещите си лихви на приключващото днес двудневно заседание и може да даде сигнал, че очаква ново понижение на ставките през декември, предаде Асошиейтед прес. Евентуалното понижение на лихвите днес ще бъде второто за годината и може да подпомогне на потребителите, като свали лихвите по ипотечни и потребителски кредити.

Тласък за пазара на жилища

Откакто в края на август президентът на Фед Джером Пауъл даде ясни сигнали, че през тази година вероятно ще има намаление на лихвите, средната лихва по 30-годишните ипотеки спадна от 6,6 процента на около 6,2 около, което даде тласък на иначе слабия пазар на жилища.

Фед обаче преминава през необичаен период за американската икономика и бъдещите му ходове са по-трудни за предвиждане, отколкото обикновено. Наемането на работна ръка е почти спряло, но инфлацията остава висока, а солидният растеж на икономиката зависи в голяма степен от мащабните инвестиции на водещите технологични компании в инфраструктура за изкуствен интелект.

Централната банка на САЩ оценява тези тенденции, без да разполага с повечето от правителствените данни, които обичайно използва за измерване на състоянието на икономиката. Публикуването на доклада за заетостта през септември беше отложено поради спирането на работата на правителството. Белият дом заяви миналата седмица, че данните за инфлацията през октомври може дори да не бъдат събрани.

Самото спиране на работата на правителствените агенции може да затрудни икономиката през следващите месеци, в зависимост от това колко дълго ще продължи. Приблизително 750 000 федерални служители са на път да останат без заплата за месец, което скоро може да започне да отслабва потребителските разходи, които са ключов фактор за икономическия растеж.

Каква е неутралната лихва?

Пауъл заяви по-рано, че рискът от отслабване на наемането на работна ръка се увеличава, което прави показателя също толкова голям източник на тревога, колкото и все още високата инфлация. В резултат на това централната банка трябва да приближи основния си лихвен процент до ниво, което нито ще забави, нито ще стимулира икономиката или т. нар. неутрално ниво.

Повечето представители на Фед считат, че настоящото ниво на основния лихвен процент от 4,1 на сто е достатъчно високо, за да забави растежа и да охлади инфлацията, което е основната им цел, откакто цените достигнаха най-високото си ниво за последните четири десетилетия преди три години. Очаква се Фед да понижи ставката до около 3,9 процента.

Преди временното спиране на дейността на правителствените агенции да прекъсне потока от данни на 1 октомври, месечният ръст на наетите лица беше отслабнал до средно 29 000 на месец за предходните три месеца. Равнището на безработицата се повиши до все още ниските 4,3 на сто през август от 4,2 на сто през юли.

В същото време докладът за инфлацията от миналата седмица, публикуван с повече от седмица закъснение поради спиране работата на правителството, показа, че инфлацията остава висока, но не се ускорява и може да не се наложи повишаване на лихвите, за да бъде овладяна.