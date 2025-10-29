Цената на петрола пое в неочаквана посока

Цената на петрола пое в неочаквана посока
Снимка: iStock

Цената на петрола се понижи и днес, продължавайки тридневния си спад, тъй като съмненията относно ефективността на санкциите срещу Русия и потенциалното увеличение на производството на ОПЕК+ оказаха натиск върху пазара, предаде Ройтерс. Съмненията, че санкциите ще компенсират свръхпредлагането, и слуховете за увеличение на производството на ОПЕК+ оказаха натиск върху цените - и двата бенчмарка поевтиняха с 1,9 на сто или над 1 долар през предходната сесия.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент поевтиняха със 7 цента или 0,11 на сто до 64,33 долара за барел.

Още: Обрат с цената на петрола след новина от ОПЕК

Контрактите за американския суров петрол в САЩ спаднаха със 7 цента или 0,12 на сто до 60,08 долара за барел.

Запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са намалели миналата седмица, съобщиха пазарни източници, позовавайки се на данни на Американския петролен институт от вчера.

Запасите от суров петрол са спаднали с 4,02 милиона барела за седмицата, приключила на 24 октомври, съобщиха източниците. Запасите от бензин са намалели с 6,35 милиона барела, а запасите от дестилати - с 4,36 милиона барела спрямо предходната седмица.

Още: Ето къде ще е бъдещата най-голяма рафинерия в света

По-големите от очакваното спадове предизвикаха краткосрочен скок на цените по време на последната търговска сесия и подкрепиха пазара рано тази сутрин.

И двата петролни сорта отбелязаха миналата седмица най-големите си седмични печалби от юни насам, след като американският президент Доналд Тръмп наложи за първи път през втория си мандат санкции срещу Русия, свързани с Украйна, насочени към големите петролни компании "Лукойл" и "Роснефт".

 

