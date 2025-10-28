Обрат с цената на петрола след новина от ОПЕК

Снимка: iStock

Цената на петрола леко се понижи на международните пазари тази сутрин, след като плановете на ОПЕК за увеличаване на производството компенсираха оптимизма относно евентуално то постигане на търговско споразумение между САЩ и Китай, предаде Ройтерс. ОПЕК+, която обединява Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ, включително Русия, готви поредно умерено увеличение на производството през декември, заявиха четирима източника пред агенцията.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се понижиха с 3 цента до 65,59 долара за барел.

Още: Цената на петрола е в нова посока заради САЩ и Китай

Контрактите за американския суров петрол в САЩ отстъпиха 5 цента до 61,26 долара за барел.

ОПЕК+ се кани да обяви умерено увеличение на производството през декември, след като ограничаваше производството в продължение на няколко години в опит да подкрепи пазара на петрол. Групата обаче, започна да се отдръпва от тези съкращения през април.

В същото време пазарът е подкрепен от перспективата за търговско споразумение между САЩ и Китай - двамата най-големи потребители на петрол в света, като президентът Доналд Тръмп и президентът Си Дзинпин трябва да се срещнат в четвъртък в Южна Корея.

Още: Цената на петрола е невиждана от месец май

Американският министър на финансите Скот Бесент обяви в неделя, че екипи от САЩ и Китай са договорили в Куала Лумпур много съществена рамка на търговска сделка, която ще позволи на президентите да обсъдят сътрудничеството по търговията по-късно тази седмица.

