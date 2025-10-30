"Лукойл" избра купувач за чуждите си активи

Руската компания "Лукойл" е получила предложение от Gunvor Group за придобиване на нейните международни активи, в които е и българската рафинерия "Лукойл Нефтохим". Това става ясно от съобщение на сайта на компанията. В него се уточнява, че основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни. "Лукойл" е приела офертата и се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи, се посочва в съобщението.

Условия за сделката

Сключването на обвързващото споразумение за сделката е предмет на предварителни условия, включително получаване на разрешение от Службата за контрол на чуждестранни активи към американското министерство на финансите (OFAC).

В официалното съобщение на страницата на компанията "Лукойл" се уточнява, че продажбата на международните активи се налага заради въведени "ограничителни мерки" от някои държави, без да се посочва кои. Но е очевидно, че става дума за санкциите, които САЩ и Великобритания наложиха на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл".

В началото на седмицата "Лукойл" обяви на официалната страницата на компанията, че ще продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави". От дружеството тогава уточниха, че вече е започнало разглеждането на лицензии на потенциални купувачи.

Gunvor Group е мултинационална компания за търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър. Представителството на компанията е в Женева. Тя има има търговски представителства и в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от представителства по целия свят.

Компанията, основана през 2000 г. от руския олигарх Генадий Тимченко, е четвъртият по голeмина търговец на суров петрол в света след Glencore, Vitol и Trafigura. Тимченко обаче влезе под санкции още след руското анексиране на Крим и основен акционер на Gunvor остана шведският милиардер Тьорборн Тьорнквист, дотогавашен партньор на Тимченко.

Тя потвърди, че е водила преговори с "Лукойл" за евентуалното придобиване на чуждестранните активи на руската компания.

Със сигурност избраната компания за купувач на активите е изненада, предвид имената, които се появяваха в медийното пространство, специално за българската рафинерия на компанията.

Сред споменаваните кандидати бяха тези на големи регионални играчи като азербайджанската SOCAR, унгарската MOL, турската Cengiz Holding, както и казахстанската KazMunayGas.

Продажбата на активите на руската компания в България обаче, ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври, когато депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.