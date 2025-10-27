Ето какво се случи с цената на потребителската кошница през седмицата

Стойността на потребителската кошница се запазва без промяна на ниво от 97 лева през изминалата седмица. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на редовния брифинг в централата на комисията. На него бе представен актуалния седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.

Спокоен пазар

Има нормален спокоен пазар без негативни явления и запазване на стойността на потребителската кошница, въпреки че има условия да се наблюдават наченки на есенно-зимното поскъпване и особено при плодовете и зеленчуците, които излизат извън сезон, обясни Иванов, цитиран от БТА.

Още: Неприятна изненада с цените на храните в България

По думите му няма изкривявания на пазара, а нормално взаимодействие.

Иванов добави, че през изминалата седмица поевтиняват лукът, зелето, гроздето, лимоните, ябълките, бананите. Но има ръст при цената на доматите и при краставиците, като основната причина е сезонният фактор.

Картофите поскъпват с 11 стотинки, зелените чушки с 8 стотинки, червените с 14 стотинки, тиквичките с 23 стотинки, дините с 4 стотинки. Поскъпва свинско 32 стотинки, оризът с 10 стотинки, прясното и киселото мляко с по 3 стотинки.

Още: КЗК установи надценки до 90 на сто при цените на храните

Яйцата запазват стойността си през изминалата седмица.

Иванов обясни, че има стабилизация на международните цени на пшеницата. По отношение на зърнените храни пазарът е балансиран, обясни той.

При олиото има възходяща тенденция на цената заради 2 поредни недобри години, посочи Иванов.

По думите му при какаото има задържане на цената през октомври, но при кафето сорт "Арабика" има поскъпване.