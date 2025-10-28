Имат ли доверие българите в бъдещите държавни магазини?

Имат ли доверие българите в бъдещите държавни магазини?
Снимка: БГНЕС

Над 70% от българите не вярват, че т.нар. "държавни магазини за хората“ ще окажат реален ефект върху цените. Това показват резултатите от новото национално проучване на JTN. Оказва се, че една от най-обсъжданите идеи тази есен - магазините, които би трябвало да предлагат стоки на по-ниски цени, среща предимно недоверие и скептицизъм, като хората виждат в тях повече политика, отколкото помощ.

Българите не вярват в чудодейни държавни инициативи

Според авторите на проучването българите вече не вярват в "чудодейни“ държавни инициативи, които обещават да спасят потребителите от пазарните механизми.Повечето респонденти ги виждат като политически ход, а не като социална подкрепа.

Още: КЗП наложи глоби на 70 търговци заради еврото

• 72% смятат, че няма да повлияят на цените в частния сектор;

• 65% не вярват, че ще помогнат на уязвимите групи;

• 60% ги определят като лоша инвестиция на публични средства;

• а повече от половината (58%) са убедени, че подобна инициатива ще затрудни, вместо да улесни прехода към еврото.

Още: КЗК установи надценки до 90 на сто при цените на храните

Думата, която най-често се появява в коментарите на респондентите, е „пиар“ – не помощ, не стабилност, а публична демонстрация без реално съдържание.

"Българите стават все по-внимателни към публични послания, особено ако ги идентифицират като популистки. Те ясно различават реалните решения от символичните жестове,“ коментира Даньо Димитров, управляващ директор на JTN.

В очакване на новата валута

Макар темата за цените да доминира в очакване на еврото, поведението на потребителите показва спокойствие и адаптивност, а не страх. Повече от две трети вече планират бюджета си внимателно, купуват основно на промоция и избират по-достъпни марки. Хората не очакват чудеса – просто ще се приспособят, коментират от JTN.

Типичната стратегия звучи така: „Ще купувам по-малки количества, ще чакам намаления, ще гледам повече промоции.“

Дори при повишаване на цените, повечето българи заявяват, че няма да се откажат от нужните стоки, а ще регулират потреблението си.

Само 12–13% планират да се откажат изцяло от „екстрите“ – цигари, сладки изделия или безалкохолни напитки.

Най-силно изразените притеснения са очаквани:

• неоснователно повишаване на цените от търговците (82%);

• общо поскъпване и инфлация (78%);

• маркетингово „закръгляне нагоре“ на цените (74%)

Но тези страхове не се превръщат в песимизъм. Българите се готвят за промяната с реалистични очаквания, а не с усещане за криза. Повечето българи смятат, че ще им трябват до три месеца, за да свикнат с новите цени в евро. Вярват, че преходът ще бъде труден, но преодолим, стига комуникацията от страна на бизнеса и институциите да е честна и прозрачна, посочват авторите на проучването.

Еврото – разделяща тема

Обществото остава разделено почти наполовина по отношение на еврото – около 40% го подкрепят, толкова са и против. Повечето хора оценяват практическите ползи – по-лесни пътувания, по-прозрачни цени и по-сигурни спестявания, но малцина вярват, че валутната промяна ще подобри икономическата политика.

Близо две трети смятат, че левът е важна част от националната идентичност, а една пета признават, че вероятно винаги ще „преизчисляват в левове“ при пазаруване.

Около една трета от респондентите си спомнят за информационна кампания за еврото, но малцина я намират за достатъчно полезна.

Хората очакват конкретни действия – ясно двойно изписване на цените, замразяване на цените в първите месеци и ясни етикети с последната промяна на стойността.

Изследването е проведено през септември 2025 г. сред 600 пълнолетни граждани (18–75 г.), активно участващи във вземането на решения за покупки в домакинството.

Проучването е реализирано чрез онлайн панела на JTN Research по методологията CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) и е национално представително за градското население на България.

 

Още от Икономика

Ето какво се случи с цената на потребителската кошница през седмицата

Ето какво се случи с цената на потребителската кошница през седмицата

ДЗИ с поредно признание за дигитално лидерство в страната

ДЗИ с поредно признание за дигитално лидерство в страната

ОББ ще финансира устойчиви проекти за близо 314.4 млн. евро

ОББ ще финансира устойчиви проекти за близо 314.4 млн. евро

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.68171
  • GBP
    1
    2.23268
  • JPY
    100
    1.1043
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата