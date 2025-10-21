Цената на петрола е невиждана от месец май

Цената на петрола се понижи за втори пореден ден, тъй като опасенията от свръхпредлагане и рисковете за търсенето, произтичащи от напрежението между САЩ и Китай, двата най-големи потребителя на суровината в света, оказват натиск върху пазара, предаде Ройтерс. Късно вчера котировките спаднаха до най-ниското си ниво от началото на май заради опасения от забавяне на икономическия растеж, причинени от ескалацията на търговската война.

Цените

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиня със 17 цента или 0,28 на сто до 60,84 долара за барел в азиатската електронна сесия тази сутрин.

Американският лек суров петрол с доставка през ноември и изтичащ днес срок на контракта изгуби 0,52 на сто до 57,22 долара за барел. Декемврийските контракти отстъпиха с 19 цента или 0,33 на сто до 56,83 долара за барел.

И американският петрол, и сортът Брент преминаха към пазарни структури "контанго", при които цените за незабавна доставка са по-ниски, отколкото за по-късна доставка, а това обикновено показва, че краткосрочното предлагане е изобилно, а търсенето отслабва, посочва Ройтерс.

Сегашните песимистични перспективи за петрола вероятно ще продължат и през 2026 г., като анализатори от Goldman Sachs прогнозираха, че цените на сорт Брент могат да спаднат до 52 долара за барел до четвъртото тримесечие на следващата година.

