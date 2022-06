Предстои невиждано поскъпване на петрола

Петролният пазар може да достигне "параболично състояние" през тази година – цените да се покачат до рекордно високи нива и да предизвикат забавяне на икономическия растеж. Това предвижда Джеръми Уиър, шефът на Trafigura – един от най-големите търговци на суровини в света, предава Financial Times. Европейско ембарго срещу руския петрол: Какво ще стане с цените?

Според него в момента енергийните пазари са в критично състояние, тъй като санкциите срещу износа на петрол от Русия изострят и без това ограничените доставки, създадени от години на недостатъчни инвестиции. Огромното търсене тепърва ще вдига цената на петрола

"Намираме се в критична ситуация. Наистина мисля, че имаме проблем през следващите 6 месеца... след като стигнем до тези параболични състояния, пазарите могат да се задвижат и могат да скочат доста", предупреждава Уиър на конференцията на FT Global Boardroom.

Параболичното движение на пазарите обикновено се наблюдава, когато покачващата се цена внезапно скача до невиждани нива, имитирайки дясната страна на параболична крива.

Уиър смята, че е много вероятно цените на петрола да се повишат до 150 долара за барел или повече през следващите месеци, тъй като веригите за доставки са обтегнати, а Русия се опитва да пренасочи своя износ на петрол далеч от Европа. Китай поглъща все по-жадно евтиния руски петрол

Суровият петрол Brent, международният петрол, който в момента се търгува около 120 долара за барел, достигна пика за всички времена от 147 долара за барел в навечерието на финансовата криза през 2008 г.

Изпълнителният директор на Trafigura е поредният, който предупреждава, че икономиката все още не е преживяла най-лошото от енергийната криза. Има много малък шанс за понижаване на цените, тъй като глобалните доставки вече са ограничени и вероятно ще станат по-оскъдни, ако руското производство спадне допълнително. Цените на петрола и горивата дълго ще останат високи

Джейми Даймън, шефът на най-голямата банка в САЩ – JPMorgan, предупреди миналата седмица, че цените могат да достигнат 150 долара или 175 долара за барел през тази година. Експертите от Goldman Sachs прогнозират, че петролът може да надхвърли 140 долара за барел през третото тримесечие, когато летният сезон на шофиране в САЩ е в своя пик.

OIL MARKET: Goldman Sachs tells clients it expects Brent crude to average $140 a barrel between July and September (and because US strength and sky-high refining margins, consumers will 'experience' retail prices like if Brent has surged to ~$160 a barrel) #OOTT pic.twitter.com/2q4oxFDlIt