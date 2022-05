Поскъпването на бензина в САЩ засегна сериозно семейния бюджет на американците. Разходите за гориво на домакинствата отвъд Океана почти са се удвоили – те вече харчат около 5000 долара годишно за бензин, спрямо 2800 долара преди година, според анализ на консултантската компания Yardeni Research. Рекордна инфлация в САЩ

Необходимите средства за гориво достигнаха 3800 долара годишно през март, а през настоящата седмица цената на дребно на бензина в САЩ достигна рекордните 4,59 долара за галон, посочват от фирмата. Петролът в САЩ скочи към 115 долара за барел

"Нищо чудно, че индексът на потребителските настроения е толкова понижен. Чудното е, че продажбите на дребно са били толкова изненадващо силни през април и май", отбелязват от Yardeni в бележка, цитирана от CNBC.

Доходите на потребителите, коригирани спрямо инфлацията, почти не растат, но те са натрупали много спестявания и използват все повече кредитните си карти. Инфлацията в САЩ - близо до 41-годишен връх

Изследователската компания обаче предупреждава да не отписваме американския потребител. "Когато сме щастливи, харчим пари. Когато сме депресирани, харчим още повече пари!", твърдят експертите на фирмата.

YARDENI RESEARCH QUICKTAKES (#consumer #energy, May 17, 2022). How much pain at the pump can consumers take? The national retail price of a gallon of gasoline soared to $4.59 during the May 16 week. A year ago, American households spent about $2800 at an…https://t.co/QDLcieKO15