Пълен обрат с цената на петрола за седмицата

Цената на петрола остана почти без промяна в сутрешната търговия, но от началото на седмицата сорт Брент отчита ръст от 2,7 на сто, а американският суров петрол с 1,1 на сто, тъй като надеждите за бързо постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна избледняха. Това увеличи рисковата премия, начислявана от продавачите на суровината, и проправи пътя пред петрола за първо седмично поскъпване от две седмици насам, предаде Ройтерс.

Цените

Фючърсите на сорт Брент от Северно море, който е референтен за Европа, спаднаха с 12 цента до 67,55 долара за барел тази сутрин.

Американският суров петрол поевтиня с 10 цента и един барел сее продава по 63,42 долара.

Във вчерашната сесия обаче, цената и на двата сорта се повиши с над 1 на сто.

Търговците калкулират в цените допълнителен риск, след като отслабнаха очакванията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да посредничи за скорошен край на войната в Украйна.

"Все по-трудно изглежда организирането на среща между Путин и Зеленски, а преговорите за възможни гаранции за сигурност (за Украйна) срещат препятствия", отбелязаха анализатори на ING в бележка до инвеститорите.

Експертите предупреждават, че колкото по-малко вероятно изглежда евентуално примирие, толкова по-реална е заплахата от нови американски санкции срещу Русия.

Москва вчера нанесе въздушен удар близо до границата на Украйна с Полша, а Киев съобщи, че е поразил руска петролна рафинерия.

Допълнителна подкрепа на цените на петрола оказа и неочаквано голямото намаление на американските петролни запаси. По данни на министерството на енергетиката запасите са намалели с 6 млн. барела през седмицата до 15 август, при очаквания за спад с едва 1,8 милиона барела.