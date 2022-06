Русия е спечелила 93 млрд. евро (98 млрд. долара) от износ на изкопаеми горива под различна форма в първите 100 дни на войната в Украйна. Водещ вносител е Европейският съюз, като Германия и Италия са в топ 3, сочат данните от ново проучване на базирания във Финландия Център за изследване на енергията и чистия въздух (CREA). Кои държави плащат най-много на Русия за газ, петрол и въглища

Според доклада Русия е осъществила 61% от износа си към ЕС – стойността е 60 млрд. щатски долара (57 млрд. евро). Сред отделните държави, очаквано, най-големият вносител на руски изкопаеми горива за този период е Китай – за 13,2 млрд. долара (12,6 млрд. евро), следван от Германия – 12,7 млрд. долара (12,1 млрд. евро), и Италия – 8,2 млрд. долара (7,8 млрд. евро). Китай поглъща все по-жадно евтиния руски петрол

В класацията след това са подредени Нидерландия, Турция, Франция, Полша, Южна Корея, Индия, а топ 10 допълва България с внос на стойност 2,71 млрд. евро. България сериозно увеличава вноса на руски газ

В края на април "Газпром" спря доставките на руски газ за страната ни и за Полша. България обаче продължава да внася други руски изкопаеми горива – държавата получи отсрочка от ембаргото на ЕС за руския петрол до декември 2024 г.

Приходите на Русия от изкопаеми горива идват на първо място от продажбата на суров петрол (48,2 млрд. долара), следван от тръбопроводен газ (25,1 млрд. долара), петролни продукти (13,6 млрд. долара), втечнен природен газ (5,3 млрд. долара) и въглища (4,8 млрд. долара). Русия губи над 320 милиарда долара при ембарго върху нефта и газа

Дори когато износът на Москва рязко спадна през май, тъй като държавите и компаниите избягваха доставките ѝ заради войната, глобалното покачване на цените на изкопаемите горива продължи да пълни хазната на Кремъл, като приходите от износ достигнаха рекордни стойности. Средните експортни цени на Русия бяха с около 60% по-високи от миналата година, според CREA. Путин за санкциите: Европа се самоубива, Русия печели от това

CREA: in 100 days of war Russia earned €93 billion on fossil fuel exports



According to research center the EU accounted for 61% of Russian fossil fuel exports worth of €57 billion.



The largest buyers were:

China - €12,6 billion

Germany - €12,1 billion

Italy - €7,8 billion pic.twitter.com/JoFDsg8Onl