Руският енергиен гигант "Газпром" предупреди, че цените на газа вероятно ще надхвърлят рекордните 4000 долара за 1000 куб. метра преди отоплителния сезон. Изявлението идва, след като по-рано днес цената на газа на европейските пазари премина границата от 2500 долара за първи път от март. Путин предупреди: Европа я чака енергийна катастрофа

"Бихме искали да отбележим, че на спот борсите в Европа цените на газа надхвърлиха границата от 2500 долара. Според консервативни оценки, ако тенденцията се запази, цените ще надхвърлят 4000 долара за 1000 куб. метра през зимата", обяви "Газпром", цитирана от ТАСС. Русия готви пълно спиране на газа за Европа

По-рано спот цената на газа в Европа на лондонската борса ICE надвиши 2450 долара за 1000 куб. метра за първи път от 8 март. Това се случва на фона на растящите борсови цени на газа в Азия, спирането на няколко съоръжения за производство и транспорт на газ в Норвегия заради планирани ремонти до края на август, както и високи температури и намаляващо производство на вятърна енергия в Европа. Борсовата цена на газа в Европа на 7 март 2022 г. за първи път в историята достигна почти 3900 долара за 1000 куб. метра.

След изявлението на "Газпром" септемврийските газови фючърси на нидерландската борса TTF поскъпнаха с 9% към 239 евро/MWh и достигнаха най-високо ценово ниво от 8 март насам. Рекордните цени на газа бяха достигнати за кратко на 7 март 2022 г. на нива около 345 евро/MWh. Руският газ не е евтин, зависимите от него страдат най-много

Освен това "Газпром" съобщи, че за първите седем и половина месеца на 2022 г. е намалил износа на газ за страните извън ОНД с 36,2%, до 78,5 млрд. куб. метра. За периода от 1 януари до 15 август 2022 г. производството на компанията е спаднало с 13,2%, по предварителни данни, а търсенето – с 2,3%. Войната удари и Русия: Огромен срив в добива и износа на "Газпром"

