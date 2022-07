Кремъл обяви, че ще увеличи доставките на газ за Европа, в случай, че турбината за газопровода "Северен поток 1", която се ремонтира в Канада, бъде върната, съобщава Reuters. В четвъртък Киев се противопостави на Канада да върне турбината на руския енергиен гигант "Газпром", тъй като това ще наруши санкциите, наложени след войната в Украйна. Европа трябва да е готова за икономическа война срещу Путин

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков за пореден път отхвърли твърденията, че Русия използва нефта и газа за политически натиск. По думите му планираното този месец спиране за поддръжка на "Северен поток 1" е редовно, планирано събитие и никой не си "измисля" ремонти. Русия ще използва ремонт, за да спре изцяло газа за Германия?

В средата на юни "Газпром" намали доставките на газ за Европа до едва 40% от обичайните нива. Причината – германската компания Siemens още не е върнала оборудването на "Газпром", обслужвано в Канада. Според Москва подобни забавяния могат да доведат и до пълно спиране на газа. "Нашият продукт, нашите правила": Газпром ограничи още доставките към Германия

