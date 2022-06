Европа рискува да изчерпи запасите си от природен газ в средата на пиковото зимно търсене, ако доставките на Русия по критичния тръбопровод "Северен поток" спрат напълно, предупреждава изследователската и консултантска компания Wood Mackenzie. Какво ще се случи, ако Русия спре доставките на газ за Европа?

В най-лошия сценарий, при който газопроводът "Северен поток" до Германия бъде напълно затворен, Европа няма да успее да напълни достатъчно газовите хранилища до началото на отоплителния сезон през ноември. И регионът може да изчерпи напълно запасите си до януари, прогнозира Масимо Ди Одоардо, вицепрезидент за изследвания на газ и втечнен природен газ в WoodMac, пред Bloomberg. Руският газ не е евтин, зависимите от него страдат най-много

"Дори като се имат предвид мерките за противодействие, може да е неизбежно да се наложи някакво нормиране на търсенето", предупреждава Ди Одоардо. Русия спря газа на Франция и намали доставките на още 2 страни

В ход, който разтърси енергийните пазари и предизвика ново покачване на цените, руският газов гигант "Газпром" намали доставките на клиенти в Италия, Германия, Франция и Австрия през последните 3-4 дни. Износителят твърди, че е трябвало да ограничи капацитета на газопровода си "Северен поток 1" през Балтийско море поради проблеми с ремонта на турбини, произведени от Siemens. Но Германия оспорва това, като нарича намалените доставки "политически мотивирани" и целящи обезпокояване на пазарите. "Нашият продукт, нашите правила": Газпром ограничи още доставките към Германия

Ако по-ниските руски газови потоци се задържат по-дълго, те могат да провалят лятната кампанията за запълване на газохранилищата, точно когато запасите се възстановяваха, засилвайки оптимизма, че регионът ще достигне целта на ЕС за минимално ниво на запълване от 80% преди 1 ноември.

Пълното спиране на доставките по "Северен поток" ще доведе до нива на съхранение в Европа от едва 59% до 1 ноември, посочва Ди Одоардо. Ако тръбопроводът продължи да работи само с 40% от капацитета си, тогава нивата на съхранение може да достигнат 67% дотогава, като рискът от изчерпване на запасите ще се измести в края на зимата, казва той. Газпром: Палач или спасител на Европа от газовото бедствие?

Руските власти твърдят, че не могат да възстановят силно намалените количества на газ, които текат по газопровода "Северен поток 1", тъй като става въпрос за технически проблем, усложнен от санкциите. Те обаче са готови веднага да пуснат "Северен поток 2", за да възстановят обема на доставките. Готовият "Северен поток 2": Геополитически триумф на Русия или непростима грешка на Германия?

Изпълнителният директор на "Газпром" Алексей Милер, държавната компания с монопол върху износа на руски газ по тръбопроводи, каза, че западните санкции правят невъзможно да се осигури връщането на оборудването за компресорната станция на газопровода "Портовая" край Виборг, което създава проблеми по цялото трасе. Милер подчерта, че газопроводът "Северен поток 2", теоретично е готов за използване "във всеки момент". Санкциите започнаха: Германия спира газопровода "Северен поток 2"

Германия прекрати процедурата за сертифициране на новия газопровод заради войната в Украйна, а САЩ поставиха в санкционния си списък компанията, която е собственик на тръбопровода. Жестоки санкции: САЩ заплашва да спре "Северен поток 2", ако Русия нападне Украйна

"Северен поток 2" има капацитет да изпомпва около 55 млрд. куб. метра газ годишно за ЕС, повече от половината от внесеното в Европа по газопроводи руско гориво миналата година.

Но ако тръбопроводът се върне към нормална работа, тогава е възможно да се запълнят местата за съхранение до 80% до 1 ноември, дори на фона на продължаващото прекъсване на работата на завода за втечняване на газ Freeport LNG в САЩ, каза Ди Одоардо.

Намаляването на руските доставки принуди европейските доставчици на комунални услуги да започнат да използват газови запаси, които обикновено пазят за зимата.

Тази седмица нивата в газохранилищата паднаха за първи път от средата на април, когато търговците обикновено започват процеса по запълване на съоръженията, показват данните от Gas Infrastructure Europe. В резултат на това газът достигна най-голямото си седмично поскъпване (над 50%), откакто Кремъл започна войната си срещу Украйна. В петък цената достигна 124 евро/mWh, или 1211 евро за 1000 куб. м.

"Ясно е, че това не трябва да се случва в сезона на запълване на хранилищата. Това ще бъде обезпокоително за пазара и вероятно ще поддържа цените", казва Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровини на ING Groep.

Други експерти забелязват "странното съвпадение", че руските доставки намаляват с точно толкова, колкото е нарастването на получения втечнен газ в ЕС - 24 млрд. куб. м. В случай на по-добро от очакваното запълване на европейските хранилища, Кремъл може да реши допълнително да намали доставките до 12 млрд. куб. м.

Not a believer in geopolitical coincidence. Take natgas. In 2022, flows reduced exactly by the amount the EU managed to increase LNG imp (24bcm). The better than expected storage fills in the EU may made the Kremlin decide to slow deliveries down by 12bcm (NS1).#TTF @Alpen_R pic.twitter.com/fmgpuWQaWi