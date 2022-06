Италия и Словакия съобщиха, че получават под половината от обичайните обеми през газопровода "Северен поток 1", пресичащ Балтийско море от Русия до Германия и осигуряващ 40% от руските тръбопроводни потоци към ЕС. Франция пък съобщи, че доставките на руски газ през Германия са преустановени от 15 юни насам, предава Reuters. Това се случва след като в началото на седмицата „Газпром“ намали подаването на газ за Германия през „Северен поток 1“ с 60%.



Освен това руският енергиен гигант намали доставките и за Италия с 50%, съобщи италианската енергийна компания Eni. Оттам обясниха, че "Газпром" е обещал само половината от заявените 63 млн. куб. м, поръчани за петък. "Газпром" намали доставките на газ за Германия, следващи са Италия и Австрия

Същото застигна и словашкия вносител на газ SPP, чиито доставки бяха намалени наполовина, съобщи директорът на компанията, предаде Reuters. "Намаляването на доставките наполовина не ни вреди в момента. Има реален риск да бъдат спрени напълно", заяви директорът на SPP Ричард Прокипчак. SPP е основният словашки вносител на газ и доставя газ в обем на 36 тераватчаса (TWh) миналата година, или около 60% от потреблението на вътрешния пазар. По-голямата част от газа си компанията получава от Русия. Словакия първа клекна: Иска да плаща руския газ в рубли

#UPDATE France has not received any natural gas from Russia via pipeline since June 15, network operator #GRTgaz said on Friday, after Russian energy giant Gazprom warned this week it would sharply cut deliveries to Europe https://t.co/uGsS4AWHjy pic.twitter.com/CqVHWyG9PU