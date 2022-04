България се отказва от руския газ

България няма да възобнови покупките на руски газ, докато Москва изисква да го плащаме в рубли. Страната ни на практика се отказва от руския газ, ще разчита на алтернативни доставки и няма да поднови договора с "Газпром". Това обявиха на пресконференция Кирил Петков и Асен Василев, заедно с колегите им от "Продължаваме промяната", посветена главно на спирането на руските доставки за България. Изненада: Русия спира газа за България

"Няма да плащаме газа в рубли. Потреблението на България е около 3 млрд. куб. метра, 2,5 млрд. куб. метра от които идват от Русия. Постигнахме споразумения за алтернативни доставки чрез LNG терминалите в Гърция и Турция. Имаме необходимата инфраструктура, за да обезпечим доставките не само за България, но и за Европейския съюз както през Румъния, така и през Сърбия и Унгария", каза финансовият министър Асен Василев. Освен това плащането на газа в рубли нарушавало и санкциите на Европейския съюз срещу Русия.

Управляващите са категорично против газовите доставки да се плащат през руски посредник в руска валута, което носи риск както за доставките, така и за парите, с които плащаме "синьото гориво". "Не можем да гарантираме, че средствата, които изпращаме в сметката на посредника, ще стигнат до руската страна", каза Василев.

"България няма да се поддаде на изнудване, имаме алтернативни доставки. Договорът изтича на 31 декември и тъй като на доставчика очевидно не може да се разчита, не виждам причина да бъде продължаван", категоричен беше финансовият министър. Кремъл: Иска или не, България ще плаща руския газ в рубли

Ако се съгласяваме всеки път, щом едностранно се променя договорът, това е политика, която ще ни доведе до много бързо обедняване. Ние няма да го направим, заяви премиерът Кирил Петков. Никой не може да изнудва България, независимо каква позиция си мисли, че има, добави той.

България е била подготвена за спирането на руския газ и ще го замени с втечнен газ, доставян през Гърция и Турция. Още през февруари държавата ни е запазила капацитет за доставки на LNG терминалите в двете ни южни съседки. България започва да внася втечнен газ

"Резервирахме капацитети на LNG терминалите, така че ако спре газът, в рамките на 24 часа да можем да реагираме и по никакъв начин да не бъде застрашено подаването на газ към българските потребители без ограничения и каквито и да е проблеми", обясни Асен Василев. Ще затворят ли заводи заради спирането на газа?

Въпреки спрения руски газ газоподаването в страната ни е нормално, в момента се разтоварва втечнен газ на терминала в Ревитуса в Гърция и газът стига до нас безпроблемно. "Проблем с физическите доставки на газ няма, както и със съществуващите трасета, дори и без построен интерконектор", увери финансовият министър.

