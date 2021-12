"Газпром" доставя повече газ за България и Европа, но пак не стига за зимата

Руският газов гигант "Газпром" увеличи износа си на газ за Европа през 2021 г., а България е една от държавите, които са се възползвали най-много. Страната ни е получила с близо 44% повече газ през настоящата година спрямо 2020 г. "Газпром" посегнал на запасите си, за да успокои пазара в Европа

Доставките на "Газпром" за чужбина са се увеличили до 171,5 млрд. куб. метра в периода януари-ноември 2021 г., което е с 6,6% (10,6 млрд. куб. метра) повече, отколкото през същия период на 2020 г., съобщават от компанията.

По предварителни данни "Газпром" е произвел 467,6 млрд. куб. метра газ през 11-те месеца на настоящата година, което е с 14,7 на сто (или 60 млрд. куб. м) повече в сравнение със същия период на миналата година.

Най-голямото увеличение на доставките на руския газов гигант е за Румъния – 222%, следвана от Сърбия (+86%), Турция (близо 84%), Словения (+54%) и България (почти 44%). Значително по-малко са нараснали доставките за Италия (+19,5%), Германия (+17%), Гърция (+12%) и Финландия (+9%) и Полша (+7,5%).

България е една от страните, в които вносът от "Газпром" за 11 месеца вече надвишава общите доставени количества газ за цялата 2020 г. Други такива държави са Германия, Турция, Италия, Румъния и Сърбия. Наскоро в тази група влязоха и Гърция, Словения, Швейцария, Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Нарастването на доставките на годишна база не е изненадващо, тъй като миналата година потреблението на газ достигна рекордно ниски нива. Европейските икономики бяха в локдаун, заводи работеха с намален капацитет или директно затваряха за кратко, затворени бяха училища, университети и др.

Икономическото възстановяване и горещото лято преобърнаха тази тенденция и газовото потребление скочи в пъти, европейските газохранилища бързо започнаха да се изпразват, а цените сериозно се повишиха.

Потоците на руски газ към Европа останаха на най-ниските си нива от 2021 г. през ноември, тъй като доставките през Беларус отново бяха намалени. През ноември "Газпром" е доставил общо 10,1 млрд. куб. м, но доставките през Беларус са с над 2 млрд. куб. метра по-малко спрямо началото на годината, показва анализ на S&P Global Platts Analytics.

Това е повлияло и на общото предлагане на газ в Европа, което поддържа високи цените на газа на континента. Средната цена на най-голямата европейска борса – TTF в сегмента "ден напред" през ноември е 80,38 евро/мегаватчас, което е с 487% повече в сравнение със средната стойност за ноември 2020 г. от едва 13,70 евро/мегаватчас, според оценките на цените на S&P Global Platts. Газът поскъпна двойно за няколко месеца

Цената на TTF за следващия ден достигна 95 евро/мегаватчас на 1 декември, навявайки спомени за историческия връх от 116,10 евро/мегаватчас в началото на октомври. Газът в Европа удари пореден рекорд, идва тежка зима

Доставките през "Турски поток" също бяха по-малки през ноември, заради аварията на българска територия, която спря газоподаването към Сърбия и Румъния за 3 дни. Русия ще продава евтин газ на Сърбия поне още 6 месеца

По време на прекъсването сръбската "Сърбиягаз" е доставяла спешни количества газ от Унгария, които също са били използвани за доставка на Босна и Херцеговина. По-голямата част от вноса на руски газ от Унгария сега идва през Сърбия, след като доставките през Украйна бяха спрени на 1 октомври.

Общите доставки на газ в Югоизточна Европа чрез "Турски поток" през първите 11 месеца на 2021 г. възлизат на общо 10,3 млрд. куб. м., показват данните на Platts Analytics.

Европейските подземни газови хранилища остават необичайно празни преди зимата. Към 29 ноември нивата на съхранение (газовите обеми) в тях са с 23,4% (20,8 млрд. куб. м) по-малки от миналогодишните. Повече от 18% от доставеното през летния период количество вече е изтеглено, по данни на Gas Infrastructure Europe.

Най-големи количества газ са употребени в периодите от 16 до 18 ноември и от 23 до 25 ноември. "Газпром" продължава да зарежда със собствен газ 5 европейски подземни хранилища.

