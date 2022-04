България и Румъния започват да внасят втечнен газ през Гърция. За целта двете държави ще използват терминала за втечнен природен газ на остров Ревитуса, района на Атика, управляван от гръцкия оператор на газопреносната мрежа DESFA.

Първата доставка ще дойде през май с разтоварването на 142 500 куб. метра втечнен природен газ, поръчан от компанията MET Energy, която оперира в България, съобщава гръцкият вестник Kathimerini.

MET Energy Trading Bulgaria е създадена през 2017 г., за да представлява базираната в Швейцария енергийна компания MET Group в Югоизточна Европа. Компанията се занимава с покупката и продажбата на електроенергия и природен газ на клиенти на едро и дребно в региона чрез трансгранични сделки. За това ѝ помагат и други дъщерни дружества на MET Group в региона.

Терминалът за втечнен природен газ Ревитуса се намира на едноименния остров Ревитуса, на около 45 км западно от Атина. Той е един от 28-те терминала за втечнен природен газ, които работят в Европа и Средиземноморието и единственият в Гърция, който приема товари от втечнен природен газ, временно ги съхранява и регазифицира, подчертават от оператора му DESFA.

С капацитет за съхранение от 225 000 куб. м втечнен газ и капацитет за регазификация от 1 250 куб. м на час, терминалът е важен енергиен актив за Гърция. Той гарантира сигурност на доставките на енергия, оперативна гъвкавост в преносната система и лесно може да отговори на пиково търсене на газ.

Visiting Revithoussa #LNG Terminal, the only terminal currently in Greece 🇬🇷



➡️As we move away from Russian gas, LNG is crucial for ensuring security of gas supply. #Greece has a crucial role to play, both via the existing and planned infrastructure.#EnergyTourEU🇪🇺⚡️ pic.twitter.com/uLrCKe2uDH