Европа загуби важна алтернатива на руския газ, в лицето на Freeport LNG, за най-малко 3 седмици, предава Reuters. Операторът на един от най-големите заводи в САЩ за износ на втечнен природен газ се очаква да забави товарите за Европа. Това се случи заради пожар на съоръжението им в Тексас, едно от най-големите американски предприятия за експорт на втечнен газ. САЩ очакват с 25 % повече износ на втечнен природен газ още тази година

Според експерти това ще доведе до загуба на около 940 000 тона втечнен газ (или 13-15 товара), които клиентите на американския оператор ще трябва да компенсират от газохранилищата си. Според анализатори рискът остава, ако спирането продължи по-дълго.

A fire broke out at a US liquefied natural gas export terminal, threatening to exacerbate a global fuel shortage 🇺🇸 🔥



📌 Fire at Freeport LNG plant is under control, but impact on exports still unclear

👍 No injuries or risks to the surrounding area