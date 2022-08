Използването на "Газпром" като геополитическо оръжие на Кремъл продължава да носи проблеми на предприятието. Руският енергиен гигант разкри в свой предварителен доклад, че в периода от януари до юли производството на газ се сринало с 12% до 262,4 млрд. куб. метра спрямо същия период на 2021 г. Газпром ощети акционерите си с 23 милиарда долара дивидент, акциите му се сринаха

Компанията отчита 2% спад на търсенето на газ на вътрешния пазар, а износът за страните извън Общността на независимите държави се е свил с 34,7% на годишна база до 75,3 млрд. куб. метра. Особено рязък е сривът на доставките за ЕС, като предварителните данни сочат, че потреблението на руския газ в Общността е паднало с 35 млрд. куб. метра, спрямо седемте месеца на 2021 г. Газпром: Палач или спасител на Европа от газовото бедствие?

"Газпром" се опитва да компенсира загубите на пазари на Стария континент с алтернативен износ за други дестинации. Така експортът за Китай се е увеличил с 61%, но въпреки рекорда продажбите на газовия гигант отбелязват спад. Намаляването на продажбите означава, че "Газпром" трябва да затваря находища, а връщането в експлоатация на "консервирани" находища е скъп и технически труден процес. Русия пак опитва да саботира доставките на газ по "Северен поток 1"

#Russia’s Gazprom pumped an average of 774 million cubic meters a day of #gas in July, down 14% m/m, according to Bloomberg calculations based on company's data.https://t.co/SS3PebL6h6