Цените на природния газ в Европа все още са доста под най-високите си стойности, достигнати през март 2022 г. Ако се вникне малко по-дълбоко обаче, може да се окаже, че те сигнализират за по-продължителни смущения, отколкото пазарите очакваха непосредствено след нахлуването на Владимир Путин в Украйна, пише Bloomberg в свой анализ.

Докато тогава пазарът на природен газ предвиждаше краткотрайна криза, която може би ще продължи няколко месеца, сега се очертава изключителна опасност за следващата зима – през 2023 г., която може да продължи и през 2024 г. През последните няколко дни цялата крива на цените на газа в Европа се преоцени на много по-високо ниво. Русия готви пълно спиране на газа за Европа до зимата

Промяната на форуърдната крива е най-забележителното развитие на газовия пазар през юни - събитие, което не се радва на достатъчно внимание в европейските столици. Индустрията обаче е наясно с това, тъй като тя поема разходите. През март един германски производител можеше да фиксира цените на газа за цялата 2023 г. на цена от около 80 евро за мегаватчас. Сега той трябва да плати рекордно високата цена от 145 евро, за да хеджира същия ценови риск.

COLUMN: It isn't just the spot price. Over the last few days, the whole European natural gas price curve has repriced at a much higher level.



It's now flashing extreme danger for next winter, through 2023 and, increasingly, into 2024.



Via @opinion💻Link: https://t.co/48ZlAibNqx pic.twitter.com/X3g1p0JfQm