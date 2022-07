От днес в рамките на 10 дни доставките на газ от Русия към Германия спират, за да се извърши планирана поддръжка на газопровода "Северен поток 1", предаде DPA. Предвижда се притокът на газ да бъде възобновен рано сутринта на 21 юли. Русия ще използва ремонт, за да спре изцяло газа за Германия?

Германските власти обаче се опасяват, че газоподаването може и да не бъде възобновено. От началото на войната в Украйна и налагането на западните санкции, Москва използва синьото гориво като оръжие за натиск срещу някои страни от ЕС, за да се откажат от наложените ограничения. Манипулацията на Кремъл с намаляване и пълно спиране на газовите потоци към части на Европа обтяга пазарите и води до постоянно покачване на цените.

Руската държавна енергиен гигант "Газпром" значително намали притока по "Северен поток 1", оправдавайки се със забавяния на ремонтни дейности. Москва твърди, че забавянията се дължат на наложените от Запада санкции. Русия ще увеличи газовите доставки, ако Канада върне турбина за "Северен поток 1"

ЕС е изправен пред сериозна криза в доставките на газ, като високите цени вероятно ще се задържат още две години. Това сподели колумнистът на Bloomberg Хавиер Блас, занимаващ се с икономически въпроси и световната енергийна ситуация.

