Германия финализира план за спасяване на закъсалата енергийна компания Uniper. Германският канцлер Олаф Шолц обяви в петък, че федералното правителство ще поеме дял от 30% от най-големия вносител на газ в страната Uniper като част от спасителната сделка за подкрепа на компанията на фона на енергийната криза, съобщава Reuters и Financial Times.

Вносителят на едро на газ и електричество е заплашен от фалит заради рязко покачващите се цени на енергията в резултат на войната в Украйна. По този модел държавата вече спаси в предишни финансови кризи банката Commerzbank и авиокомпанията Lufthansa. Цените на газ, нафта и ток в Германия експлодират. Защо?

Шолц обяви, че федералното правителство ще поеме дял от 30% от Uniper, за да спаси компанията на фона на енергийната криза. Това е резултат от преговорите с Финландия как да бъде спасена фирмата. Той обяви плана, цитирайки популярна футболна песен – "Никога няма да те оставим сам" (You Never Walk Alone). "Никого няма да оставим да се справя сам с предизвикателствата на тази енергийна криза", заяви канцлерът. Как Германия помага на хората срещу високите цени?

По думите му правителството ще придобие 30-процентен дял от Uniper на стойност 267 млн. евро по фиксирана цена от 1,70 евро за акция, като същевременно ще създаде задължителни конвертируеми облигации в размер до 7,7 млрд. евро като хибриден капитал. Освен това кредитната линия от държавната банка за развитие KfW ще бъде увеличена от 2 млрд. на 9 млрд. евро. Така общата държавна помощ за Uniper ще надхвърли 15 млрд. евро.

