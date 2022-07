Shell строи най-големия завод за зелен водород в Европа

Плановете за изграждане на голям водороден завод в Нидерландия бяха приети след окончателно инвестиционно решение от дъщерните дружества на петролния и газов гигант Shell – Shell Nederland и Shell Overseas Investments. Съоръжението Holland Hydrogen I ще бъде най-голямата европейска централа за зелен водород, когато бъде завършено през 2025 г., се казва в съобщението на енергийната корпорация.

Съоръжението с мощност 200 мегавата ще бъде построено в района на нидерландското пристанище Ротердам, най-голямото морско пристанище в Европа. Планирано е да произвежда дневно до 60 000 кг зелен водород. То ще бъде захранвано с електроенергия от офшорния вятърен парк Hollandse Kust Noord, част от който е собственост на Shell. Shell ще инвестира 6 млрд. долара годишно в зелена енергия

Водородът има разнообразни приложения и може да се използва в широк спектър от индустрии. Може да се произвежда по няколко начина. Един от методите включва използването на електролиза, като електрически ток разделя водата на кислород и водород. Ако електричеството, използвано в този процес, идва от възобновяем източник като вятър или слънце, тогава някои го наричат "зелен" или "възобновяем" водород. Европа замества нефта, газа и въглищата с водород

Електролизаторът на Shell в Холандия ще използва възобновяема енергия от офшорния вятърен парк Hollandse Kust (noord), проект от 759 MW, който трябва да бъде пуснат в експлоатация през 2023 г. Shell притежава дял във вятърния парк. Зеленият водород ще бъде насочен към Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam с помощта на нов тръбопровод, наречен HyTransPort.

Зеленият водород се произвежда посредством електролиза на водата чрез енергия, получена от възобновяеми източници. Той ще замени част от сивия водород, който се произвежда с помощта на изкопаеми горива – използвани на обекта. Според Shell това ще декарбонизира частично производството на енергийни продукти като бензин, дизел и самолетно гориво в съоръжението. Турция - с потенциал да изнася зелен водород за Германия

"Holland Hydrogen I показва как новите енергийни решения могат да отговорят на нуждите на обществото за по-чиста енергия. Това е пример за усилията и ангажимента на Shell да се превърне в бизнес с нулеви нетни емисии до 2050 г.", заяви Анна Масколо, изпълнителен вицепрезидент на Shell, отговарящ за новите енергийни решения. По думите ѝ зеленият водород ще има ключова роля в енергийната система на бъдещето и проектът е важна стъпка към това.

Shell is building Europe’s largest renewable hydrogen plant in the Netherlands.



The 200MW electrolyser will produce up to 600,000 kg of renewable hydrogen per day, marking the beginning of a regional hydrogen economy. https://t.co/mne02DhIvG

#PoweringProgress pic.twitter.com/guDNsyRlAx