Заради Газпром и САЩ: Газът в Европа мина психологическа граница

Цената на газа в Европа надхвърли психолигическото ниво от 300 евро за мегаватчас след новината за отложено рестартиране на ключовия американски терминал за втечнен природен газ на Freeport. Терминалът е важна алтернатива на намаляващите доставки от руски газ за Стария континент.

Решението на "Газпром" да спре подаването на газ за Европа през "Северен поток 1" от 31 август до 2 септември също продължава да допринася за рязкото поскъпване на синьото гориво през последните седмици. Потоците по "Северен поток 1" вече бяха ограничени на едва 20% от капацитета, като руските доставки в сряда са на исторически ниски нива. Русия пак ще спре "Северен поток 1", газът поскъпна рекордно

Към 18:40 часа българско време в сряда септемврийските фючърси на нидерландския газов хъб TTF поскъпват в рамките на деня с над 11% до 302 евро за мегаватчас - нов ценови връх от 7 март насам. "Газпром" заплаши Европа с шокираща цена на газа през зимата

"Цените вървят нагоре, подкрепени от съобщението снощи за отложеното рестартиране на завода за втечнен природен газ на Freeport в САЩ", посочват анализатори от Engie EnergyScan, цитирани от Reuters.

A later restart date for #FreeportLNG. Now, initial production can commence in early to mid-Nov, ramp up to >2 bcfd by end of Nov. Full Volumes expected Mar 2023. Was early Oct at ~2 bcfd. #NatGas #LNG #OOTT pic.twitter.com/P2pNYR6JRd