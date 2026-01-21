Обрат с цената на петрола заради новина от САЩ

Цената на петрола спада в днешната сутрешна търговия, тъй като очакваното нарастване на запасите от суров петрол в САЩ компенсира опасенията заради временното спиране на производството в две големи находища в Казахстан, предаде Ройтерс. Инвеститорите следят също така и геополитическия натиск от страна на САЩ, заплашващи с налагане на мита на страни от ЕС, заради отпора на опита им да получат контрол над Гренландия.

Цените

Фючърсите на сорт Брент спадат със 62 цента, или 0,96 процента, до 64,30 долара за барел тази сутрин българско време.

Контрактите за американския суров петрол губят 46 цента от стойността си, или 0,76 на сто, и се търгуваше на цена 59,90 долара за барел.

И двата контракта затвориха ръст в цената от почти 1 долар за барел, или 1,5 на сто, в предходната сесия, след като производителят от ОПЕК+ Казахстан спря производството в нефтените находища „Тенгиз“ и „Королев“ в неделя поради проблеми с разпределението на електроенергията. Силните икономически данни от Китай също се отразиха положително на пазара вчера.

Производството на петрол в двете казахстански находища може да бъде спряно за още седем до десет дни, съобщават три източника от индустрията за Ройтерс.

Спирането на производството на петрол в „Тенгиз“, едно от най-големите нефтени находища в света, и „Королев“ е временно, а натискът за понижение от очакваното увеличение на запасите от суров петрол в САЩ, заедно с геополитическото напрежение, ще продължи, заяви в сряда пазарният анализатор от IG Тони Сикамор.

Заплахите на американския президент Доналд Тръмп за нови мита върху европейските страни, ако не бъде постигнато споразумение за контрол на САЩ над Гренландия, добавя натиск върху петролните пазари, тъй като митата рискуват да забавят икономическия растеж.

Тръмп заяви вчера, че „няма връщане назад“ по отношение на целта му да контролира Гренландия.

Очаква се запасите от суров петрол и бензин в САЩ да са се увеличили през миналата седмица, докато запасите от дестилати вероятно са спаднали, показа предварително проучване на Ройтерс.

Шестима анализатори, анкетирани от агенцията, оцениха средно, че запасите от суров петрол са се увеличили с около 1,7 милиона барела през седмицата до 16 януари.

Данните за седмичните запаси на Американския петролен институт ще бъдат публикувани по-късно днес, а данните на Администрацията за енергийна информация, статистическото подразделение на Министерството на енергетиката на САЩ, ще бъдат публикувани в четвъртък. И двете статистики излизат с един ден закъснение поради празничния ден в САЩ в понеделник.