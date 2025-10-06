Решение на ОПЕК повлия върху цената на петрола

Цената на петрола отбеляза ръст от около 1,5 на сто в търговията тази сутрин, след като страните от ОПЕК+ обявиха по-умерено от очакваното месечно увеличение на добива, което временно ограничи опасенията за свръхпредлагане, предаде Ройтерс. Поскъпването на суровината бе основно подкрепено от решението на петролния картел за по-малко от очакваното от анализаторите увеличение на производството на организацията през следващия месец.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 91 цента или 1,4 на сто до 65,44 долара за барел.

Котировките американският лек суров петрол се повишиха с 89 цента или 1,5 на сто до 61,77 долара за барел.

Решението но ОПЕК+ е опит за стабилизиране на пазара след неотдавнашния спад в цените", коментира независимият анализатор Тина Тенг.

Същевременно Украйна увеличи атаките срещу руски енергийни обекти, като е била поразена рафинерията в Кириши – една от най-големите в Русия с годишен капацитет над 20 млн. тона.

Финансовите министри на страните от Г-7 обявиха миналата седмица, че ще засилят натиска върху Русия, включително чрез санкции срещу онези, които улесняват покупката на руски петрол, с цел да се ограничи финансирането на инвазията в Украйна.

Въпреки тези фактори, анализатори очакват, че слабото търсене през четвъртото тримесечие ще ограничи допълнително поскъпване на петрола.

"При липса на нови положителни катализатори и неясноти около търсенето, цените вероятно ще останат ограничени, въпреки по-малкото от очакваното увеличение на производството от ОПЕК+", заяви Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

По думите ѝ пазарът навлиза във фаза на свръхпредлагане, докато сезонното търсене започва да отслабва, а макроикономическите данни не предлагат значителен импулс за растеж.

Глобалният сезон на поддръжка на рафинериите, който започва основно през този месец, също се очаква да намали търсенето.

"С напредването на междинния сезон и засилването на ремонтите в рафинериите, пазарът ще се насочи към значителен излишък, което може да предизвика ново поевтиняване", отбелязват анализатори от BMI в бележка до клиенти.