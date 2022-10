Централната банка на Канада обяви по-малко от очакваното увеличение на лихвените проценти на своето заседание днес (26 октомври), като ясно показа, че все още са нужни увеличения, въпреки че прогнозира, че икономиката скоро може да изпадне в лека рецесия.

Централната банка повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 14-годишен връх от 3,75%, но не потвърди пазарните очаквания за по-агресивно вдигане на лихвите със 75 базисни пункта. От март 2022 г. канадската основна лихва беше повишена с 350 базисни пункта (с 3,5%), като това е един от най-бързите цикли на затягане на лихвите досега. Фед с поредно агресивно вдигане на лихвите заради неуспеха с инфлацията

След края на заседанието банката заяви, че растежът на канадската икономика ще спре по-късно тази година и в началото на 2023 г., като намали икономическата си прогноза за 2022 г. до 3,3% от предишна прогноза през юли за растеж с 3,5% и освен това намали двойно очакванията си за растежа на БВП през 2023 г. до 0,9% от 1,8% предходна прогноза.

We have increased our policy interest rate to 3.75%.



Learn more: https://t.co/J7UCtKvyVz #economy #cdnecon pic.twitter.com/d6mcfVlUOP