Британският премиер Борис Джонсън е с коронавирус (ВИДЕО)

Британският премиер Борис Джонсън е също е болен от коронавирус. 55-годишният Джонсън е с леки симптоми и сам се е поставил под карантина.

"През последните 24 часа развих леки симптоми и дадох положителна проба за коронавирус. Сега работя от дома и се самоизолирам, но ще продължа да водя отговора на правителството чрез видеоконференция, докато се борим с този вирус", съобщи самият премиер, цитиран от Reuters.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri