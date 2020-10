Доналд Тръмп и Мелания са заразени с коронавирус

Американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са с коронавирус. За това съобщи самият Тръмп в Twitter.

"Тази вечер аз и съпругата ми дадохме положителен резултат за коронавирус. Оставаме под карантина и започваме лечение незабавно. Ще преодолеем това заедно!", гласи съобщението му.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!