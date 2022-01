Британските власти премахват Ковид сертификатите и задължителното носене на маски на обществени места в Англия, обяви премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън, цитиран от BBC.

От следващия четвъртък, 27 януари, в страната се налагат по-леки противоепидемични мерки, тъй като според британски учени вълната от силно заразния вариант Омикрон е достигнала своя пик и случаите постепенно ще започнат да спадат.

Зеленият сертификат вече няма да е задължителен за посещение на нощни клубове и масови събития, като правилата на провеждането им ще зависят изцяло от организаторите.

Властите се отказват и от препоръката към живеещите в Англия да работят от вкъщи, а служителите ще могат да обсъдят с работодателя си дали да се върнат да работят от офиса.

Маските за лице вече няма да са задължителни, въпреки че властите съветват хората да носят предпазните средства в затворени или претъпкани пространства, особено при среща с непознати.

