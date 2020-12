Турция забрани ходенето на гости

Турските власти забраниха гостуванията по домовете за семейни празници, помени, поднасяне на съболезнования или други поводи като част от мерките срещу разпространението на коронавируса, съобщи вестник "Миллиет".

Домоуправителите или отговорните за жилищата лица трябва да съобщават на полицията, ако забележат гостуване на външни лица. При установяване на такива случаи полицията ще глоби с 3150 турски лири (330 евро), както домакините, така и гостите.

Вестник "Миллиет" цитира експерт от Съвета за обществени науки към здравното министерство, който заяви, че е възможно да бъде наложена забрана на гражданите за излизане навън около Нова година (в дните от четвъртък до неделя, т.е. между 31 декември и 3 януари), както и за събирания в къщите.

През последните дни Турция отчита по около 30 000 случая на Covid-19 и стотици жертви. В страната са заразени над 500 000 души от началото на пандемията, а над 14 000 от тях са починали.

Турските власти наложиха строги мерки за ограничаване на заразата. В страната действа строг полицейски час – от 21:00 часа вечер до 05:00 часа сутрин, а през уикендите – от 21:00 часа в петък до 05:00 часа в понеделник. През това време турците нямат право да излизат от домовете си, освен по уважителни причини.

Хранителните магазини и бизнесите, доставящи храна за вкъщи, имат право да работят само в определени часове през полицейския час. Затворени са детските градини, а хората над 65 години и тези под 20 години, с някои изключения, не могат да се возят в обществения транспорт.

Tonight saw the announcement of additional nation-wide restrictions in the fight against the Covid-19 pandemic, with measures going into effect on Tuesday 1 December (until a date not yet announced). We encourage everyone to do their part in helping Turkey combat the virus. pic.twitter.com/eDHOvAvlfW