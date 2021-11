Близо 2 милиона работещи в Германия може да получат значително увеличение на заплащането. Това е договорено от трите политически партии, които ще образуват ново правителство, което ще бъде ръководено от социалдемократа Олаф Шолц, който ще наследи Ангела Меркел като канцлер на най-голямата европейска икономика.

Като част от коалиционното споразумение, страната планира увеличение на минималното заплащане на 12 евро на час от настоящите 9.60 евро на час. Увеличението e с внушителните 25%. 3000 евро заплата в Германия - много или малко са?

Промяната може да увеличи доходите на близо 2 млн. души в Германия, които работят на минимална заплата, което представлява около 5% от всички работници в стрaната, посочва Карстен Бжески, икономист от ING. По думите му, решението може да се определи като "значително", предава CNN.

- Immigrants able to apply for citizenship after five years and allow dual citizenship.

- 12 euro minimum wage.

- Plans to legalize the regulated sale of cannabis.

- Build 400,000 new apartments a year to fight a housing crisis.

- Lower the voting age to 16.