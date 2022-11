Заплатите на шефовете на най-големите британски компании са се повишили над 2 пъти повече от годишната инфлация на Острова, тъй като бонусите на изпълнителните директори растат,

Общото възнаграждение на изпълнителните директори на големите фирми, които се търгуват на Лондонската фондова борса, е скочило с близо 22% до средно 3,9 милиона паунда (4,5 млн. долара) през 2021/22 г. в сравнение с предходния 12-месечен период, разкриват от одиторската компания PwC, цитирани от AFP.

Годишната инфлация в Обединеното кралство е най-високата от четири десетилетия и надхвърля 10%. Преобладаващата част от работниците в страната получават увеличения на заплатите много под това ниво. Храни, горива и битови сметки изстреляха инфлацията на Острова до 40-годишен връх

"Увеличаването на заплатите и бонусите на изпълнителните директори подчертава, че най-големите компании бяха стимулирани от отварянето на бизнесите и връщането на търсенето след пандемията", каза Андрю Пейдж, ръководител на отдела, който анализира заплащането на изпълнителни директори в PwC UK. Огромен ръст на заплатите във финансовия сектор във Великобритания

"Гледайки напред обаче... по-високите резултати от заплащането вероятно ще бъдат посрещнати с по-голямо внимание от страна на инвеститорите, особено в контекста на нарастващата инфлация и увеличенията на заплатите в работната сила", предвижда Пейдж.

Работници в различни сектори във Великобритания започнаха стачки тази година в опит да получат увеличение на заплатите, отговарящо на инфлацията. Британските пощи съкращават 10 000 работни места след бурно лято на стачки

Железопътните работници обаче отмениха последните си протестни действия с надеждата да осигурят сделка, считана за приемлива за хиляди работници. В същото време учители и медицински сестри заплашват с масово напускане, ако не получат по-високи възнаграждения.

"Прекомерното увеличение на заплатите за хора, които вече са мултимилионери, не може да бъде оправдано, когато техните по-ниско платени колеги получават отказ от увеличение на заплатите, което поддържа инфлацията", пишат от независимият мозъчeн тръст и аналитичен център High Pay на профила си в Twitter.

