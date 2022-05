Заплатите във финансовия сектор във Великобритания са скочили неимоверно през последните месеци, засилвайки още повече неравенствата в страната, преживяваща криза с цената на живота. Това показва проучване на мозъчния тръст Institute for Fiscal Studies, цитирано от AFP. Великобритания вдига минималната заплата, но инфлацията също расте

През февруари средната месечна заплата на служителите във финансовите компании е била с 31 на сто по-висока в сравнение с декември 2019 г., докато във всички останали сектори е отчетено повишение от 14%. Преди пандемията ниските заплати растяха повече от средните и високите, става ясно от проучването.

В момент, когато най-бедните британски домакинства страдат от покачването на инфлация до 30-годишен връх, увеличението на заплатите във финансовия и застрахователния сектор е достигнало в последните месеци невиждани за последните 10 години равнища.

Тази тенденция съвпада и с понижаването на социалния минимум след отслабването на пандемията от Covid-19. Според експертите така перспективите за домакинствата с ниски доходи вече са много по-мрачни, пише БТА.

Неравенствата се забелязват дори в самия финансов сектор: увеличенията на заплатите са съсредоточени сред най-високите доходи, установява проучването, цитирайки данни от британските данъчни служби и Националната статистическа служба.

