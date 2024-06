Топ 50 на най-добрите ресторанти в света за 2024 година

427

Всякакви съмнения, че Испания е най-добрият център на кулинарията в световен мащаб, се изпаряват с класацията на най-добрите ресторанти в света за 2024 г. Шест заведения за хранене, намиращи се в страната, присъстват в списъка – три от тях в челната петица, пише CNN Travel.

Наградите – считани за Оскарите на световната изискана кухня, бяха раздадени на церемония в Лас Вегас на 5 юни, като Disfrutar от Барселона си тръгна с най-голямата награда. Класиран под №2 миналата година, той е собственост и се управлява от главните готвачи Ориол Кастро, Едуард Шатрух и Матеу Касанас

Фактът, че това трио се срещна, докато работи в легендарния El Bulli, би трябвало да даде няколко указания за това какво могат да очакват вечерящите – пропити с въображение игриви ястия, изпълнени с техника и майсторство.

На второ място е Asador Etxebarri от Атсондо, разположен недалеч от испанския пристанищен град Билбао. Под ръководството на главния готвач Виктор Аргуинзониз, ресторантът е известен с това, че предлага ненадминато барбекю, което позволява на качеството на съставките да блесне.

В класацията няма как да липсва Париж. Table by Bruno Verjus се нарежда на трето място, а друг ресторант от Испания – Diverxo в Мадрид, заема 4-о място.

На 5-о място беше Maido в Лима – един от трите ресторанта в града, които попадат в класацията, давайки още един тласък на репутацията на перуанската столица като водеща кулинарна дестинация в Южна Америка. Мексико е големият победител в Северна Америка с три ресторанта в подреждането, водени от заведението Quintonil в Мексико Сити, което се класира на 7-о място.

Вкарването на 6 ресторанта в класацията е достатъчно да превърне Испания в най-големия победител. По отношение на градовете Париж и Банкок са първи – всеки с по четири ресторанта. Gaggan Anand, под №9, е най-добрият в столицата на Тайланд.

Що се отнася до страната домакин на събитието – САЩ има два ресторанта в тазгодишния Топ 50.

Atomix от Ню Йорк се нарежда на 6-то място през 2024 г., издигайки се с две позиции спрямо миналата година. SingleThread, разположен в град Хилдсбърг в долината Сонома в Калифорния, заема 47-о място.

Три ресторанта от Токио също влизат в подреждането като Sézanne (избран за най-добър ресторант в Азия през 2024 г.) се класира най-високо – на 15-о място.

Хонконг вкарва два от ресторантите си в списъка. Wing е ново попълнение, което се приземява директно на 20-а позиция, докато The Chairman се мести от миналогодишното 50-о място на номер 26.

Класацията е съставена въз основа на гласовете на The World’s 50 Best Restaurants Academy, която се състои от 1080 международни експерти от ресторантьорската индустрия, включително кулинарни автори и готвачи, от 27 региона по света.

Ресторантите могат да спечелят първото място само веднъж, след което се включват в отделна програма – Best of the Best.

Членовете на тази елитна група включват Geranium и Noma в Копенхаген, както и Eleven Madison Park в Ню Йорк, The Fat Duck близо до Лондон, Osteria Francescana в Модена, Италия, и Mirazur в Ментон, Франция. Миналогодишният победител – Central of Lima също се присъединява към тях.

Топ 50 на най-добрите ресторанта в света за 2024 година:

Disfrutar (Барселона, Испания) Asador Etxebarri (Атсондо, Испания) Table by Bruno Verjus (Париж, Франция) Diverxo (Мадрид, Испания) Maido (Лима, Перу) Atomix (Ню Йорк, САЩ) Quintonil (Мексико Сити, Мексико) Alchemist (Копенхаген, Дания) Gaggan Anand (Банкок, Тайланд) Don Julio (Буенос Айрес, Аржентина) Septime (Париж, Франция) Lido 84 (Гардоне Ривиера, Италия) Trèsind Studio (Дубай, ОАЕ) Quique Dacosta (Дения, Испания) Sézanne (Токио, Япония) Kjolle (Лима, Перу) Kol (Лондон, Англия) Plénitude (Париж, Франция) Reale (Кастел ди Сангро, Испания) Wing (Хонконг) Florilège (Токио, Япония) Steirereck (Виена, Австрия) Suhring (Бангкок, Тайланд) Odette (Сингапур) El Chato (Богота, Колумбия) The Chairman (Хонг Конг) A Casa do Porco (Сао Пауло, Бразилия) Elkano (Гетариа, Испания) Boragó (Сантяго, Чили) Tim Raue (Берлин, Германия) Belcanto (Лисабон, Португалия) Den (Токио, Япония) Pujol (Мексико Сити, Мексико) Rosetta (Мексико Сити, Мексико) Frantzén (Стокхолм, Швеция) The Jane (Антверпен, Белгия) Oteque (Рио де Жанейро, Бразилия) Sorn (Бангкок, Тайланд) Piazza Duomo (Алба, Италия) Le Du (Банкок, Тайланд) Mayta (Лима, Перу) Ikoyi (Лондон, Англия) Nobelhart & Schmutzig (Берлин, Германия) Mingles (Сеул, Южна Корея) Arpege (Париж, Франция) SingleThread (Healdsburg, Калифорния) Schloss Schauenstein (Фюрстенау, Швейцария) Hiša Franko (Кобарид, Словения) La Colombe (Кейптаун, Южна Африка) Uliassi (Сенигалия, Италия)

