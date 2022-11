Летището в Истанбул, което е най-голямото в Турция и едно от най-големите в света, е обслужило повече от 160 милиона пътници, откакто започна да работи преди 4 години. Аерогарата се превърна в един от най-важните транзитни центрове във въздушния транспорт, откакто беше официално отворена в края на октомври 2018 г., преди да започне да функционира напълно през април 2019 г.

Летището играе важна роля в утвърждаването на Истанбул като основен регионален транспортен център. Повече от 1,1 милиона самолета са кацнали и излетели от летището през четирите години, превозвайки над 160 милиона пътници, съобщи в изявление турският министър на транспорта и инфраструктурата Адил Караисмаилоглу.

Според министъра за кратко време новото летище на Истанбул е успяло да надмине конкурентите си по света както по брой пътници, така и по брой полети. "Летище Истанбул продължава силната си тенденция, която постигна с нормализиране след COVID-19. Летище Истанбул зае своето място сред най-важните транзитни центрове в света и бързо се превърна в най-натовареното летище в Европа", подчертава Караисмаилоглу, цитиран от Daily Sabah.

Летището се намира северно от Арнавуткьой в европейската част на Турция, близо до брега на Черно море. То е база на националния превозвач на Турция - Turkish Airlines, която от години е сред най-големите авиокомпании в Европа. Наскоро авиокомпанията се преименува на Türkiye Airlines (на турски Türkiye Hava Yolları - Авиокомпанията на Турция). След Турция и Turkish Airlines сменя името си

В настоящия си етап на развитие Истанбулското летище може да обслужва 90 милиона пътници годишно. Макар това да е голяма цифра, това е много по-малко от потенциалния му капацитет да обслужва 200 милиона пътници, щом бъде напълно завършено. Това ще го превърне най-голямото летище в света. Всичките четири етапа от строителството и разширяването на летището, включително 6 писти, се очаква да бъдат завършени до 2028 г.

Караисмаилоглу изтъква, че аеропортът е обслужил близо 20 милиона пътници през третото тримесечие на тази година, което го прави най-натовареното летище в Европа. През него са преминали около 47,57 милиона пътници от януари до септември тази година, по думите на министъра, който се позовава на данни от Международния съвет на летищата в Европа.

NEW DATA ✈️ During peak summer months, Europe's airports saw passenger volumes recovering to 88% of pre-pandemic volumes. See our graphics for Top 10 airports per traffic volumes in Q3 2022. 👇

