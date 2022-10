Само за 3 месеца: Турция спечели 18 милиарда долара от туристите

Турция се наслаждава на супер успешен туристически сезон. Държавата на Босфора посреща десетки милиони туристи и печели много добре от това. На какво се дължи туристическият бум на Турция?

Страната е получила почти 18 милиарда долара приходи от туризъм в периода от юли до септември. Това е с 27,1% или близо 4 млрд. повече спрямо същия период на миналата година, съобщава Турският статистически институт (TurkStat).

"Около 14,3% от приходите от туризъм са получени от турски граждани, пребиваващи в чужбина", посочве от TurkStat, цитирани от Анадолската информационна агенция.

