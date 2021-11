Третата доза ваксина ще е задължителна за пътуване в ЕС

Европейската комисия обяви нови правила за пътуване между държавите в ЕС, според който третата доза ваксина скоро ще стане задължителна, за да важат зелените сертификати. За целта се удължава от 6 на 9 месеца срокът на досегашните сертификати, за да се даде възможност на държавите да осигурят през следващите три месеца бустерна доза на вече ваксинираните. След поставянето ѝ новият сертификат няма да има срок, но Брюксел си запази правото да го въведе, щом се получат научни данни, че ефективността на ваксината спада и след третата доза. Зеленият сертификат блокира пътуванията в Европа

Гражданите без ваксинация ще трябва да си правят тест непосредствено преди отпътуването и след пристигането, като ще бъдат поставяни под карантина независимо от резултата, ако идват от държави в тъмночервената зона. Досега в ЕС са издадени над 650 млн. сертификата, пише вестник "Сега". 14 европейски страни влизат в списъка на държавите в червената зона

В седмиците преди Коледа Европа е в сблъсък с нова пандемична вълна и опитите на всяка страна да ограничат разпространението на заразата построиха цяла Вавилонска кула от мерки, които се различават не само от страна на страна, но и по границата, и във вътрешността на голяма част от държавите. На практика, в момента на много места действат 3 различни режима от изисквания, като в следващите дни се очаква повсеместно затягане на ограниченията. Мерките са различни, но посоката е една – затягане на обръча около неваксинираните и включване на бустерната доза в сертификатите.

