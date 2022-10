Руснаците купуват като луди жилища в Турция

Руснаците отново са най-активните чуждестранни купувачи на жилища в Турция. С близо 200% са се увеличили средствата, които руски граждани са вложили в турски недвижими имоти в рамките на една година. Чужденци купуват като луди евтините имоти в Турция

Те са купили общо 9311 жилища в държавата на Босфора през първите 9 месеца на настоящата година, което до голяма степен се дължи и на войната в Украйна и обявената през септември частична мобилизация в Русия, пише вестник Daily Sabah.

Следващите в класацията - иранци, иракчани, германци и казахстанци са купили много по-малко жилища от руснаците. Само през август и септември 2022 г. руски граждани са се сдобили с над 2400 имота в Турция. Въпреки санкциите: Турция е все по-гостоприемна за руските туристи

Имотният пазар в южната ни съседка е в много добра форма: за първите 9 месеца на годината са продадени над 1 млн. жилища, което е ръст с 11,4% на годишна база. Продажбите на жилища на чужденци за същия период нарастват с 32,5% на годишна база и достигат близо 50 000, показват данните на Турския статистически институт (TurkStat).

