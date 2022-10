Строгите правила за вредни емисии, които се разработват в момента и трябва да влязат в сила като новия екологичен стандарт Евро 7 са контрапродуктивни и напълно безсмислени. Това обяви главният изпълнителен директор на Stellantis – Карлос Таварес по време на Автомобилното изложение в Париж.

Той е категоричен, че инженерните ресурси, нужни за постигане на новите стандарти, може да бъдат спестени и съсредоточени в развитието на електромобилите.

Противоречивите разпоредби за емисиите Евро 7 бяха отложени за пореден път през миналата седмица. Те трябва да влязат в сила през 2025 г., но според Таварес това няма да се случи преди 2028 г. И така те ще се прилагат съвсем за кратко, защото много от държавите в Европа предвиждат забрана на продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене още от 2030 г. ЕС спира продажбата на коли с двигатели с вътрешно горене към 2035 г.

