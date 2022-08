В коя европейска държава карат най-много стари коли?

Покупката на стари автомобили в Европа не е запазена марка само на България, въпреки че държавата ни често е в челните редици в класациите за страни с остарял автопарк.

Държавата с най-стар автопарк в Европейския съюз е Полша. През 2020 г. цели 40% от всички регистрирани коли в страната са на над 20 години, показват последните данни на Евростат. Второ място заема Естония с дял от 33%, докато третата позиция остава за Финландия, където 28% от колита са на над две десетилетия.

🚗🚗At the end of 2020, the highest shares of the newest passenger cars (2 years and less) in the EU were registered in 🇱🇺Luxembourg (22%).

Highest shares of oldest passenger cars (20 years or older) were in 🇵🇱Poland (40%).

