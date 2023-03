Първата в света 3D принтирана ракета излетя успешно, отбелязвайки стъпка напред за калифорнийската компания, която стои зад иновативния космически кораб, въпреки че не успя да достигне орбита, предаде АФП.

Обявена за по-евтина за производство и летене, безпилотната ракета Terran 1 стартира от Кейп Канаверал, Флорида, в 23:25 ч. (03:25 ч. по Гринуич), но претърпя "аномалия" по време на отделянето на втората степен, докато се движеше към ниска околоземна орбита, според живото предаване, излъчено от аерокосмическия стартъп Relativity Space.

Компанията не даде веднага повече подробности.

Макар че не успя да достигне орбита, изстрелването доказа, че ракетата - чиято маса е 85% от 3D-печат - може да издържи на трудностите при излитане.

Using proprietary tech to 3D print rockets, California-based startup Relativity Space has dreams of helping build a Mars colony -- but it has to get a launch under its belt first. https://t.co/CsNXP28aov pic.twitter.com/rglgdwa1E1