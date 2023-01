Microsoft Corp. обсъжда инвестиция от 10 милиарда долара в OpenAI, създателя на все по-популярния чат бот с изкуствен интелект ChatGPT, съобщава Bloomberg, като се позовава на свои източници, запознати с плановете му.

Потенциалната инвестиция изисква базираният в Редмънд, Вашингтон софтуерен гигант да влага парите в продължение на няколко години, въпреки че окончателните условия може да се променят, информират източници, пожелали анонимност. Двете компании са обсъждали сделката от месеци.

Semafor по-рано съобщи, че потенциалната инвестиция може да оцени OpenAI на около 29 млрд. долара. Според източник документите, изпратени до инвеститорите, са били насочени към края на 2022 г. за приключване на сделката. Представители на Microsoft и OpenAI още не са излезли с коментар.

ChatGPT стартира в края на ноември и спечели милиони потребители за по-малко от седмица. Имитацията на човешки разговор, който той предлага, предизвика спекулации за потенциала му да измести професионалните писатели и дори да застраши основния бизнес на Google – търсачката. Към момента обаче това изглежда малко вероятно, тъй като чат ботът все още прави доста грешки. Войната, Путин, Ергенът, пенсиите: Какво търсят българите в Google?

Новата технология е изградена върху езиковия модел GPT-3 на OpenAI и идва в края на една година със значителен напредък в изкуствения интелект. Моделът на Dall-E (за генериране на изображения) – който приема писмени указания за синтезиране на изкуство и други изображения – също породи широк дебат за вливането на изкуствения интелект в творческите сектори. OpenAI вече работи върху наследник на GPT-4 модел за обработка на естествен език.

Microsoft вече е инвестирала около 1 милиард долара в OpenAI. Освен това работи за добавяне на ChatGPT към своята търсачка Bing, търсейки предимство пред доминиращия бизнес на Alphabet Inc. Ботът е способен да отговаря на запитвания, като води разговор и отговаря на въпроси, за разлика от услугата, която предоставя търсенето в Google.

Все пак загрижеността за точността му предизвика предпазливост относно преждевременната му употреба и училищата в Ню Йорк забраниха на своите ученици достъп до ChatGPT. Самият шеф на OpenAI Сам Алтман признава, че точността на услугата не е достатъчно добра, за да може напълно да се разчита на нея.

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.



it's a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.