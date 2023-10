Великобритания одобри придобиването на Activision Blizzard от Microsoft за 69 млрд. долара

Британският най-добър пазач на конкуренцията в петък даде зелена светлина на Microsoft и предложи поглъщане за 69 млрд. долара на компанията за игри Activision Blizzard, като премахна последното голямо препятствие за приключване на сделката.

Органът за конкуренция и пазари заяви, че е разрешил сделката Microsoft да купи Activision, но без права за облачни игри.

„Новата сделка ще попречи на Microsoft да ограничи конкуренцията в облачните игри, докато този пазар се развива, запазвайки конкурентни цени и услуги за клиентите на облачните игри в Обединеното кралство“, заяви регулаторът в изявление в петък.

CMA беше последният регулатор, поддържащ сделката. Сега Microsoft трябва да може да приключи придобиването.

Решението бележи сериозен обрат от CMA, най-големият критик на поглъщането, който блокира сделката по-рано тази година заради опасения, че придобиването ще попречи на конкуренцията на зараждащия се пазар на облачни игри.

Microsoft за първи път предложи да придобие Activision през януари 2022 г., но оттогава се сблъска с регулаторни предизвикателства в САЩ, Европа и Великобритания.

През юли CMA заяви, че ще обмисли преструктурирано придобиване от Microsoft, за да разсее опасенията си. Microsoft предложи редица отстъпки, които бяха съсредоточени около прехвърлянето на облачните права върху игрите на Activision на френския издател на игри Ubisoft Entertainment.

„Това ще позволи на Ubisoft да предлага съдържанието на Activision при всеки бизнес модел, включително чрез абонаментни услуги за много игри. Това също ще помогне да се гарантира, че доставчиците на облачни игри ще могат да използват различни от Windows операционни системи за съдържание на Activision, намалявайки разходите и повишавайки ефективността“, заяви CMA.

Регулаторите в световен мащаб бяха загрижени, че поглъщането ще намали конкуренцията на пазара на игри, по-специално около облачните игри. Microsoft може също да вземе ключови игри на Activision като Call of Duty и да ги направи ексклузивни за Xbox и други нейни платформи, според служители.

Облачните игри се разглеждат като следващата граница на индустрията, предлагайки абонаментни услуги, които позволяват на хората да предават поточно игри точно както биха направили филми или предавания в Netflix. Може дори да премахне нуждата от скъпи конзоли, като вместо това потребителите играят игрите на компютри, мобилни устройства и телевизори.

По-конкретно, британският регулатор твърди, когато блокира поглъщането през април, че разрешаването на сделката да продължи напред ще даде на Microsoft силна позиция на зараждащия се пазар на облачни игри.

Властите в ЕС бяха първият голям регулатор, разрешил сделката през май, след като Microsoft предложи отстъпки на ЕС.

По това време CMA заяви, че стои зад първоначалното си решение да блокира сделката, тъй като компромисите, представени на ЕС, ще позволят на Microsoft да „определи условията за този пазар за следващите 10 години“.

Междувременно в САЩ Федералната търговска комисия води съдебна битка с Microsoft в опит да отмени придобиването на Activision. През юли обаче съдия блокира опита на FTC да направи това, разчиствайки пътя сделката да продължи в САЩ.

Само часове по-късно CMA заяви, че е „готов да разгледа всякакви предложения от Microsoft за преструктуриране на сделката“ и да разсее опасенията на регулатора.

През август Microsoft предложи отстъпки на CMA във втория си опит да получи разрешение за сделката.

Съгласно преструктурираната транзакция Microsoft няма да придобива права за облачни услуги за съществуващи компютърни и конзолни игри на Activision или за нови игри, пуснати от Activision през следващите 15 години. Вместо това, правата ще бъдат преотстъпени на Ubisoft Entertainment преди сливането с Activision от Microsoft, според CMA.

„С продажбата на правата за стрийминг в облака на Activision на Ubisoft ние се уверихме, че Microsoft не може да овладее този важен и бързо развиващ се пазар. С нарастването на облачните игри тази интервенция ще гарантира, че хората ще получат по-конкурентни цени, по-добри услуги и по-голям избор. Ние сме единствената агенция за конкуренция в световен мащаб, постигнала този резултат“, заяви Сара Кардел, главен изпълнителен директор на CMA.

Докато Обединеното кралство одобри сделката, CMA, която става все по-агресивна в действията си за проверка на големите сливания, отправи прощален „изстрел“ към Microsoft, в който критикува тактиката на преговорите на технологичния гигант.

„Бизнесът и техните съветници не трябва да се съмняват, че тактиката, използвана от Microsoft, не е начин да се ангажират с CMA. Microsoft имаше шанса да се преструктурира по време на първоначалното ни разследване, но вместо това продължи да настоява за пакет от мерки, за които им казахме, че просто няма да работят. Протакането на производства по този начин само губи време и пари“, отбеляза Кардел.

CMA беше последният голям регулатор, който задържа придобиването на Activision.

Президентът на Microsoft Брад Смит написа в X, че е „благодарен“ за прегледа и решението на CMA.

„Сега прескочихме последното регулаторно препятствие, за да затворим това придобиване, което вярваме, че ще е от полза за играчите и игралната индустрия по целия свят“, заяви Смит.

