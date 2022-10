Danone се отказва почти изцяло от бизнеса си в Русия

Френският хранителен гигант Danone се отказва от голяма част от бизнеса си в Русия. Компанията търси купувач на руското си подразделение за млечни и растителни храни, като сделката може да доведе до отписване на до 1 милиард евро.

Бизнесът, който притежава най-голямата марка млечни продукти в страната - "Простоквашино", представлява около 5% от приходите на Danone през първите девет месеца на годината. Звеното е най-големият млечен бизнес в Русия с 12 производствени обекта и 8000 служители, пише Bloomberg.

